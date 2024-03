Lazio-Milan, Di Bello tra le polemiche: l’arbitro risponde sui social

Lazio-Milan , sfida della 27^ giornata di Serie A, ha visto i rossoneri tornare al successo dopo il pareggio casalingo con l'Atalanta. La gara è terminata sul risultato di 0-1 e diversi episodi hanno suscitato polemiche. Su tutti il fallo di Luca Pellegrini su Christian Pulisic valso il secondo giallo per l'italiano e, quindi, l'espulsione.

Marco Di Bello, arbitro della sfida bloccato dall'AIA per un mese, forse mosso dai rumorosi toni polemici nei suoi confronti, si è espresso attraverso i social evidenziando le sue 161 gare dirette in Serie A e pubblicando la canzone dei Maneskin intitolata 'Zitti e buoni'.