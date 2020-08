La settimana di Milan TV: si riparte a Milanello. Spazio alle Rossonere

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vediamo il palinsesto di Milan TV, canale tematico rossonero, nella settimana che saluta l’avvio della stagione 2020-2021.

MILANELLO LIVE – In diretta dalle ore 10:00 Milan TV, all’insegna di interviste esclusive e aggiornamenti in diretta, dà il benvenuto mercoledì 26 agosto alla nuova stagione della Prima Squadra e alla prima ‘partitella’, in diretta da studio e in costante collegamento con Milanello.

MILANELLO DAILY – Si torna al lavoro, per la fase di preparazione. Dopo il raduno della Prima Squadra, inizia una fitta serie di giornate di doppio allenamento. E su Milan TV saranno in onda le immagini di ogni seduta di lavoro estiva sostenuta dalla squadra allenata da Stefano Pioli e dal suo staff.

BOX TO BOX E INFERNO – Nel corso del mese di agosto, restano in onda sul ‘Club Channel‘ rossonero le edizioni più ricche di spunti e di esclusive sia dal talk che della rubrica tattica del palinsesto di Milan TV.

BUONA LA PRIMA – Il ‘Club Channel‘ rossonero riproporrà, nel corso della settimana, le immagini del positivo esordio di campionato del Milan Femminile di Maurizio Ganz in casa contro la Florentia (GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH).

THE RING – Anche questa settimana saranno in onda sul 'Club Channel' rossonero i testa a testa con quiz, le immagini, le statistiche sull'intera storia del Milan. E con un punteggio finale fra i duellanti … la corsa al titolo di campione è aperta!