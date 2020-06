La settimana di Milan TV: intervista con Nesta e la Coppa Italia

MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Scopriamo il palinsesto di Milan TV, canale tematico rossonero, nella settimana che va da oggi, lunedì 1°, a domenica 7 giugno: i programmi.

MILANELLO DAILY – Ogni giorno sul ‘Club Channel‘ rossonero le immagini degli allenamenti individuali a Milanello, con una sintesi a totale disposizione dei tifosi rossoneri abbonati alla programmazione quotidiana.

RIECCO SANDRO – A partire da oggi, lunedì 1° giugno, è in onda su Milan TV l’intervista ufficiale UEFA di Alessandro Nesta. Il fuoriclasse rossonero si è soffermato su tante sfumature importanti della finale Champions League di Manchester del 2003.

CHE PARTITA! – Torna sul ‘Club Channel‘ rossonero la finale del trofeo vinto dal Milan nell’agosto 1994 contro la Sampdoria. Per il Milan era stata la quarta Supercoppa di Lega in bacheca, la terza consecutiva dopo quelle conquistate nel 1992 contro il Parma e nel 1993 contro il Torino.

COPPA ITALIA ROSSONERA – Due finali e due semifinali (con la gara di questa stagione con la Juventus ancora da giocare) dal 2016 ad oggi: è buono negli ultimi anni il feeling del Milan con la Coppa Italia. Tornano in onda Sampdoria-Milan e Milan-Napoli del gennaio 2019.

A CHAT WITH THE LEGENDS – Adriano Galliani e Demetrio Albertini ricordano tutta la stagione 1993-94 con il Milan Campione d’Italia e d’Europa: il mercato invernale con Marcel Desailly, la finale di Atene, i gol pesanti di Demetrio. QUESTE LE ULTIME SULL’ARRIVO DI RALF RANGNICK IN ROSSONERO >>>