La settimana di Milan TV: Inferno e speciali fino a Fiorentina-Milan

NEWS MILAN – Tanti appuntamenti nella settimana televisiva del ‘Club Channel‘ rossonero, Milan TV: ecco, fino a Fiorentina-Milan, il palinsesto completo del canale!

INFERNO DEL LUNEDÌ – Torna con i propri abbonati il talk show del ‘Club Channel‘ rossonero, dopo il posticipo del lunedì con il Torino: oggi, martedì 18 febbraio, alle ore 18:00. Tutti i tifosi possono partecipare, scrivendo post con l’hashtag #InfernodelLunedì. Ospiti in studio Mario Ielpo, Stefano Eranio e Luca Serafini, con la conduzione di Mauro Suma.

BOX TO BOX – Eranio rilegge tatticamente Milan-Torino, in tutti i suoi aspetti. Una rilettura attenta rispetto a sfumature e particolari. In onda su Milan TV a partire dalle ore 18:00 di domani, mercoledì 19 febbraio.

VIOLA E ROSSONERI – Nel corso della settimana, saranno disponibili sul ‘Club Channel‘ rossonero i tre confronti degli ultimi stagioni tra Fiorentina e Milan a Firenze: le due squadre sono state in campo nel settembre 2016, nel dicembre 2017 e nel maggio 2019.

MILANELLO DAILY – Dopo aver proposto tutte le immagini degli allenamenti settimanali sostenuti dalla squadra. Milan TV si collega in diretta con Milanello il giorno venerdì 21 febbraio per la conferenza stampa della vigilia da parte di Stefano Pioli.

FIORENTINA-MILAN LIVE – In occasione di Fiorentina-Milan di sabato 22 febbraio alle ore 20:45, l’appuntamento centrale del ‘Club Channel‘ rossonero sarà con Giorgia Palmas a partire dalle ore 19:15, in diretta da studio e in costante collegamento con lo stadio di Firenze. Partita in cui il Milan potrebbe riabbracciare un suo protagonista! Per i dettagli, continua a leggere >>>

