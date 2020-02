Verso Fiorentina-Milan: Calhanoglu dovrebbe tornare a disposizione

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Hakan Calhanoglu, fantasista turco che non è sceso in campo, ieri sera a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Torino per via di una lesione al muscolo ileopsoas destro, dovrebbe tornare a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli per sabato sera, ore 20:45, quando allo stadio ‘Franchi‘ di Firenze si disputerà Fiorentina-Milan. Per conoscere, invece, le condizioni dei difensori Simon Kjaer e Mateo Musacchio, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android