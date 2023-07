Juventus, Weah: “Papà è stato felice della scelta, mi ha detto di dare tutto”

Timothy Weah, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo passaggio in bianconero

Timothy Weah, attaccante della Juventus , ha rilasciato alcune dichiarazioni sul canale 'Twitch' del club bianconero, soffermandosi in modo particolare sulla reazione del padre George, ex giocatore del Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

COME HA REAGITO IL PAPA’ QUANDO E’ PASSATO ALLA JUV E – «Era felice, come un sogno diventato realtà».

PAPA' GEORGE – «Mi ha detto di dare tutto. Non mette pressione, mi ha detto di fare ciò che so fare. Quando ero giovane facevo tanti sport, poi è arrivato il calcio e ho detto: 'Voglio fare questo».