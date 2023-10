Juventus, Vlahovic lavora con il gruppo: ottimismo in vista del Milan

Arrivano buone notizie in casa Juventus in vista della delicata sfida di campionato contro il Milan. Alla seduta bianconera di quest'oggi era presente uno dei protagonisti di questo inizio di stagione della squadra di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Tmw, Dusan Vlahovic ha svolto il lavoro con il resto del gruppo e la sua presenza per il match contro i rossoneri potrebbe non essere più in dubbio.