Juventus, nuovo giro di tamponi in serata: risultati domani mattina / News

Juventus, nuovo giro di tamponi stasera

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Dopo la positività di Alex Sandro, riscontrata nella giornata di ieri, oggi è toccato a Juan Cuadrado. Il colombiano, asintomatico e in isolamento domiciliare, non farà ovviamente parte della sfida di domani sera contro il Milan. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' per questa sera è previsto un nuovo giro di tamponi per calciatori e staff tecnico bianconero. I risultati arriveranno domani mattina, dopodiché ci sarà la partenza dal JHotel alla volta di Milano.