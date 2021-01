Milan-Juventus, Cuadrado positivo al coronavirus | Serie A News

Ultime Notizie Milan Juventus: Cuadrado positivo al coronavirus

MILAN NEWS – Altra brutta notizia per Andrea Pirlo in vista di Milan-Juventus, gara che si giocherà domani a San Siro. Come comunicato ufficialmente dal club bianconero, Juan Cuadrado è risultato positivo al coronavirus. Dunque, dopo Alex Sandro, anche il colombiano non giocherà la partita contro i rossoneri. Nuovo problema per Pirlo e il suo staff, che dovrà rinunciare anche ad Alvaro Morata.