Sérgio Conceicao alla fine sarà presente o no in panchina in occasione di Juventus-Milan? Ecco le ultime novità in merito alla questione

Fabio Barera Redattore 3 gennaio 2025 (modifica il 3 gennaio 2025 | 18:46)

Nella giornata odierna era giunta voce di un possibile forfait da parte di Sérgio Conceicao in panchina in occasione di Juventus-Milan. Il tecnico lusitano, da qualche giorno annunciato come nuova guida dei rossoneri dopo l'esonero di Paulo Fonseca, avrebbe dovuto fare il suo esordio questa sera alle ore 20:00 a Riyadh in occasione della semifinale della Supercoppa Italiana 2024/2025 contro il figlio Francisco. Nelle ultime ore, però, il portoghese ha sofferto di febbre alta, come rivelato da lui stesso nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match.