Juventus-Milan, Conceicao a rischio forfait? Ecco il motivo e chi ci sarà

Sérgio Conceicao sarebbe a rischio forfait per Juventus-Milan: ecco il motivo e chi prenderà il suo posto in caso di assenza in panchina

Fabio Barera Redattore 3 gennaio - 16:30

Nemmeno il tempo di diventare l'allenatore del Milan e già subito Sérgio Conceicao rischia di non essere in panchina contro la Juventus. Come noto, infatti, nella serata di oggi, venerdì 3 dicembre, alle ore 20:00, si terrà a Riyadh la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2024/2025 dopo il successo dell'Inter sull'Atalanta. L'incontro dovrebbe essere l'esordio del lusitano alla guida dei rossoneri, anche se non è scontata, al momento, la sua presenza. Proprio ieri, in conferenza stampa, l'ex Porto aveva parlato così delle sue condizioni di salute: "Non sono per niente emozionato. Sono raffreddato, ho avuto 39 di febbre stanotte. Per quello ho gli occhi lucidi".