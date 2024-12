Juventus-Milan, arbitra Colombo: i suoi precedenti con le due squadre

Andrea Colombo , classe 1990 della sezione di Como , arbitrerà la semifinale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan : di seguito, i suoi precedenti con le due squadre. La partita tra bianconeri e rossoneri si giocherà il 3 gennaio alle 20:00 ora italiana e, quel giorno, esordirà sulla panchina del Diavolo Sergio Conceicao , che prenderà il posto dell'ormai ex allenatore Paulo Fonseca .

Colombo, per 5 volte, ha arbitrato un match della Juventus. Con lui, la squadra bianconera ha collezionato 2 vittorie, 2 sconfitte ed 1 solo pareggio. Il primo match risale alla stagione 2022/23, quando la Juve vinse 2-0 contro lo Spezia. L'ultimo, invece, è recente: 28 settembre 2024, vittoria 0-3 in casa del Genoa per i bianconeri.