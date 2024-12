Milan, l’addio a Fonseca sancito (anche) dai numeri: impietosi e deludenti

Milan-Fonseca, tutti i numeri del fallimento: scarsa media-punti ma non solo

Anche passando alla voce gol fatti e subiti le statistiche non sono tanto migliori. Il Milan di Paulo Fonseca ha siglato 1,83 reti a partita e ne ha subite 1,18, il che significa che in media in ogni match ha preso almeno un gol. Questo ha portato ad avere la porta inviolata in 8 occasioni su 24, ovvero nel 33% dei casi. Come detto i modi sono stati senza dubbio sbagliati, ma l'esonero con questi numeri era quasi obbligatorio.