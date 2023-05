Juventus, non è Massara l’obiettivo come d.s: pronta l’offerta per Giuntoli

Non sarebbe più Frederic Massara l'obiettivo della Juventus come nuovo direttore sportivo: pronta un'offerta per Cristiano Giuntoli

Negli ultimi mesi si è parlato tanto di come la Juventus abbia manifestato interesse nel voler nominare Frederic Massara come nuovo direttore sportivo del club bianconero. In questo senso, 'TMW' ha riportato un importante aggiornamento sul tema. L'obiettivo della Juventus non sarebbe più il dirigente del Milan bensì Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli che andrebbe a sostituire Federico Cherubini, quest'ultimo fermato dopo l'inchiesta sulle plusvalenze.

In questo momento Giuntoli è impegnato con il Napoli alla conquista del terzo e storico scudetto, ma al termine della stagione arriverà un'importante offerta da parte della Juventus. Salvo colpi di scena, Massara è destinato a rimanere al Milan. Così come Andrea Berta con l'Atletico Madrid mentre Giovanni Rossi (ora ds del Sassuolo) non sarebbe al momento il primo nome della lista.