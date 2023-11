Barella, quante scenate! Tuffi e proteste ma… mai nessuna sanzione

Ma quante scenate? —

Non è la prima volta che accade, anzi, il nerazzurro è ormai solito a tali scenate. Dalle teatrali cadute in area di rigore alle continue proteste contro gli arbitri, e spesso anche a muso duro. Il che, poi, risulta anche paradossale. Negli ultimi anni i tifosi dell'Inter hanno tormentato chiunque per gli atteggiamenti sfrontati di Bonucci, per l'arroganza di Ibrahimovic, per le cadute di Theo Hernandez, ed ora, dinanzi al loro beniamino, non emettono parola.

Quello contro la Juventus è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi. Pensiamo al match contro la Fiorentina, in Champions contro il Benfica, ma anche le assurde proteste nel match contro il Torino, quando Schuurs ha subito la lesione del crociato sinistro. Tanti casi e conseguenti ammonizioni? No, poiché, se andiamo ad approfondire, scopriamo che Barella, in 17 partite giocate finora, ha rimediato solo 3 cartellini gialli.

Ed ora la domanda: perché Giroud è stato espulso e dovrà scontare ben 2 giornate mentre Barella continua nei suoi lamenti? Non sappiamo dare risposta, ma sappiamo che gli arbitri dovrebbero iniziare a riservare un occhio di riguardo verso il nerazzurro, magari come accadde con un maestro dei tuffi come Milos Krasic... LEGGI ANCHE: Milan, domani la Champions. Ecco le probabili formazioni

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.