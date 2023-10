Juventus, Fagioli indagato: avrebbe scommesso su piattaforme illegali

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus classe 2001, sotto indagine: il suo nome in un fascicolo in mano alla Procura di Torino

Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', Nicolò Fagioli, classe 2001, centrocampista della Juventus è indagato perché avrebbe scommesso - in base a quanto verificato dagli inquirenti - su piattaforme illegali. Il gioco d'azzardo, va ricordato, non è un reato, se non in piattaforme illegali. Ma uno sportivo, qualunque sia il ruolo ricoperto (che sia dirigente, allenatore o atleta) non può scommettere sulla disciplina che pratica.