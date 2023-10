Scambio eclatante tra Milan e Bayern? Le voci di mercato dicono che …

Il mercato estivo è terminato un mese fa e il lavoro svolto dai dirigenti del Milan è stato profondo e radicale. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio hanno acquistato ben dieci calciatori per la rosa della Prima Squadra, rinforzando in maniera adeguata anche la Primavera con 4-5 colpi ad hoc. Al contempo, una ventina di giocatori hanno lasciato - a titolo temporaneo o definitivo - il centro sportivo di Milanello. Ma a 'Casa Milan' si lavora già per le prossime sessioni.