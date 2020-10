Italia U21, Tonali e Gabbia convocati dal Ct Nicolato

CONVOCAZIONI ITALIA UNDER 21

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Tonali e Matteo Gabbia sono stati convocati dal Ct dell’U21 Paolo Nicolato per le gare che vedranno impegnati gli azzurrini contro Islanda e Irlanda.

Le gare in programma rispettivamente venerdì 9 ottobre allo stadio Víkingsvöllur di Reykjavik e martedì 13 ottobre allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa si disputeranno alle 17.30 con diretta su Rai 2. Presente anche Alessandro Plizzari, portiere della Reggina in prestito dal Milan.

