Italia, le convocazioni di Mancini: c’è solo un rossonero

LE CONVOCAZIONI DELL’ITALIA

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gigio Donnarumma è l’unico calciatore del Milan convocato per le gare della Nazionale contro Moldova – amichevole del 7 ottobre a Firenze -, Polonia e Olanda. I match contro i polacchi e gli olandesi sono validi per il girone di Nations League, che vede gli Azzurri in testa con 4 punti. Contro la Polonia si giocherà a Danzica l’11 ottobre, mentre contro l’Olanda si scenderà in campo il 14 ottobre a Bergamo.

Come detto presente un solo calciatore del Milan, Gigio Donnarumma, mentre sia Romagnoli, alle prese con il recupero dall’infortunio al polpaccio, che Tonali non sono stati presi in considerazione dall’ex tecnico di Inter e Manchester City. Presente, invece, l’ex rossonero Jack Bonaventura, alla seconda chiamata consecutiva dopo quella di settembre.

