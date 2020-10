TONALI SU INSTAGRAM

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Bel post pubblicato su Instagram dal centrocampista rossonero Sandro Tonali: le sue parole. “È per abbracci, momenti, attimi come questi che ho scelto il Milan”, ha scritto l’ex Brescia pubblicando la foto dell’esultanza della squadra di Pioli al termine dell’interminabile sfida di Vila do Conde contro il Rio Ave.

QUESTE, INVECE, LE PAROLE DI PIOLI SUL GIRONE DI EUROPA LEAGUE>>>