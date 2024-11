ItaliaU20: Zeroli protagonista di una vittoria pazza contro la Polonia

L' Italia Under 20 ha conquistato una vittoria straordinaria contro la Polonia nel quinto impegno nell' Elite League . La partita, che ha visto i giovani azzurri rimontare un iniziale svantaggio, si è conclusa con il risultato di 3-2 a favore degli italiani. Nella formazione iniziale di Bernardo Corradi , erano presenti ben tre giocatori del Milan : Lorenzo Torriani tra i pali, Adam Bakoune in difesa e Kevin Zeroli sulla trequarti.

La Polonia era passata in vantaggio grazie ai gol di Jordan Majchrzak e Marcel Krajewski, ma nel secondo tempo l’Italia ha reagito con grande carattere. Protagonista della rimonta è stato Vacca, autore di una doppietta, insieme a Ciammaglichella che ha segnato il gol decisivo per il 3-2 finale. Zeroli, Bakoune e Torriani sono stati protagonisti in campo, contribuendo alla vittoria fondamentale per la squadra di Corradi.