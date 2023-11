Euro 2024, Italia a rischio quarta fascia: la situazione

Vincere o pareggiare potrebbe fare una grossa differenza per l'Italia. Per gli azzurri c'è il rischio di quarta fascia ai gironi

Il sorteggio della fase finale di Euro 2024 si terrà sabato 2 dicembre alle ore 18:00. Le 24 nazionali qualificate saranno suddivise in 6 gironi da 4 squadre. Le tre che arrivano dagli spareggi in programma a marzo andranno direttamente in quarta fascia. La prima fascia sarà composta dalla Germania e dalle migliori 5 vincitrici dei gironi. Le altre vincitrici dei gironi andranno a formare la seconda fascia insieme alle migliori seconde. Le altre nazionali andranno a completare la seconda, terza e quarta fascia in base al ranking.