Italia-Malta 4-0, Bonaventura e Berardi regalano i 3 punti a Spalletti

Nella serata odierna, allo stadio San Nicola di Bari, l' Italia di Luciano Spalletti ha affrontato Malta nel match valido per le qualificazioni ad Euro2024 . Una sfida cominciata alla grande con la splendida rete di Giacomo Bonaventura , tornato titolare in Nazionale. Nel recupero del primo tempo è arrivato anche il raddoppio con un altra magia, questa volta di Domenico Berardi .

Il secondo tempo comincia sulla falsa riga della prima frazione e l'Italia continua ad attaccare, anche perché Malta a livello offensivo impensierisce davvero poco. Al 64' arriva la terza rete, la seconda per Domenico Berardi nel match. Quando la gara sembra non offrire più emozioni, in pieno recupero, ecco che arriva il quarto gol, segnato dal subentrato Davide Frattesi.