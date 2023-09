Italia, dalla Francia notizia clamorosa: Verratti ha rifiutato la convocazione

Verratti sembra abbia detto no alla chiamata dell'Italia, per la prima volta allenata da Spalletti: ecco tutte le ultime,

Nell'elenco dei convocati dell'Italia per le due partite di questi giorni non c'era Marco Verratti, classe 1992 del Paris Saint-Germain, e questo aveva destato subito alcuni sospetti. Le notizie che arrivano dall'Equipe, però, sono abbastanza clamorose. Sembra infatti che Verratti abbia rifiutato la convocazione, rispondendo no alla chiamata di Luciano Spalletti, alle prime convocazioni da commissario tecnico. Sarebbe questo il motivo per cui Verratti non è a disposizione degli azzurri.