Italia, i convocati per le qualificazioni ad Euro2024: fuori Tonali e Calabria

Davide Calabria e Sandro Tonali, giocatori del Milan, non sono stati convocati dal CT dell'Italia Roberto Mancini per la prossime sfide

Roberto Mancini, CT dell'Italia, ha diramato le convocazioni per la prossime sfide in Nations League. Fuori, a sorpresa, i due giocatori del Milan Sandro Tonali e Davide Calabria. Si rivede, invece, Alessandro Florenzi, nonostante le tante problematiche di carattere fisico riscontrate in stagione.