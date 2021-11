Italia, Calabria lascia il ritiro: al suo posto Mancini chiama Zappacosta

Davide Calabria è stato costretto a lasciare il ritiro dell'Italia per infortunio. Al suo posto Roberto Mancini ha convocato Davide Zappacosta

Davide Calabria, terzino destro del Milan, è stato costretto ad abbandonare il ritiro dell'Italia a causa di un problema al polpaccio. Il giocatore tornerà a Milanello per sottoporsi ad esami più approfonditi e, nei prossimi giorni, si capirà se potrà essere a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta contro la Fiorentina. Al suo posto, come riportato da 'TuttoMercatoWeb', Roberto Mancini ha chiamato l'esterno dell'Atalanta Davide Zappacosta. La nostra intervista esclusiva del giorno: tutto quello che c'è da sapere sull'obiettivo del Milan Julian Alvarez