Milan, problemi in Nazionale per Calabria: le ultime

Problemi per Davide Calabria. Il terzino del Milan, così come viene riportato da Sky Sport, ha riportato un problema fisico in Nazionale. Il numero 2 rossonero ha giocato 10 minuti nella partita di ieri contro la Svizzera, terminata con il risultato di 1 a 1. Non dovrebbe essere nulla di particolarmente grave, ma comunque Calabria non dovrebbe essere a disposizione per la partita contro l'Irlanda del Nord, in programma lunedì prossimo a Belfast.