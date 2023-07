Inter, passi in avanti per il Nuovo Stadio a Rozzano | News

L'Inter avrebbe fatto dei passi in avanti per il processo di costruzione del Nuovo Stadio nel comune di Rozzano

Come riportano i colleghi di 'Calcio & Finanza', l'Inter avrebbe mosso importanti passi in avanti per la costruzione del Nuovo Stadio a Rozzano. Al club è stato concesso un diritto di esclusiva fino al 2024 per valutare la possibilità di erigere l'impianto nell'area di proprietà di Bastogi e Brioschi. Di seguito il corpo della nota.