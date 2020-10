Inter-Milan, Vieri: “Ibrahimovic? Giocherà il derby con la sigaretta in bocca”

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN

INTER-MILAN – Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, ha parlato della sfida di sabato tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Ecco cosa ha detto: “Lukaku è “Unstoppable”, il treno del film con Denzel Washington: una forza della natura. Gli dai cinquanta metri di campo e lui ti sbrana, palla addosso il difensore non riesce ad anticiparlo mai. Ibrahimovic è l’esperienza che non ha eguali e racchiude tutto: tecnica, visione di gioco, il suo segnare, il far segnare e pure far giocare bene la sua squadra, perché alza il livello di qualità di tutti. Il coronavirus ha colpito Ibrahimovic? Avrà sfondato il tapis roulant tutti i giorni… Uno che dice che il Covid ha avuto una brutta idea a sfidarlo, mentalmente è più forte di tutti: il derby lo gioca con la sigaretta in bocca, fidatevi”.

