Inter-Milan, Ibrahimovic: 4 allenamenti per arrivare al meglio al Derby

Verso Inter-Milan, Ibrahimovic si prepara!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In vista del Derby di Milano di sabato 17 ottobre, Zlatan Ibrahimovic avrà a disposizione 4 allenamenti per arrivare al meglio della condizione fisica dopo due settimane trascorse ad allenarsi in casa, a causa della positività al Covid-19. L’attaccante rossonero ieri in partitella a Milanello si è mostrato già carico e in discreta forma, andando in gol e facendo assist. Lo svedese avrà dunque alcuni giorni per migliorare la propria gamba e mettere benzina in vista della stracittadina milanese che si annuncia davvero molto equilibrata.

INTANTO L’INTER PERDE UN’ALTRA PEDINA>>>