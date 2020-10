Milan, ritrovato il suo leader: Ibrahimovic corre e fa gol

Ibra è tornato: ieri gol e assist a Milanello

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – E’ bastato un solo allenamento a Zlatan Ibrahimovic per riprendere esattamente da dove aveva lasciato. Negativizzato dal Covid-19, l’attaccante svedese è tornato a Milanello nella giornata di sabato solo per un saluto veloce ai compagni rimasti in Italia e allo staff tecnico, mentre ieri è sceso in campo nella partitella di Milanello a cui ha partecipato la prima squadra e la Primavera con due squadre miste.

Ibrahimovic ha ripreso il lavoro da dove lo aveva dovuto lasciare forzatamente una ventina di giorni fa. Nel test di Carnago, lo svedese è andato subito in gol e ha realizzato anche un bellissimo assist per Daniel Maldini (ieri doppietta nel giorno del suo 19esimo compleanno). Notizie che certamente tranquillizzano e rasserenano in parte i tifosi rossoneri che con Zlatan in più si può certamente sperare di portare a casa finalmente un derby dopo anni.

Chi lo ha visto all’opera non ha dubbi. Lo smalto non sarà ancora certamente quello pre-Covid, ma Zlatan è in forma atleticamente parlando, con lo spirito di sempre e forse addirittura più carico dopo la clausura forzata. Diversi compagni come sempre hanno ricevuto qualche sculacciata verbale nel corso dei tre tempi da 20 minuti ordinati da mister Pioli, perché Ibra si sa non ama perdere nemmeno l’amichevole in famiglia.

In vista del derby di sabato prossimo, Ibrahimovic avrà 4 allenamenti per mettere benzina nelle gambe e arrivare alla stracittadina nelle condizioni migliori possibili. Per il momento basta la fresh air di Milanello postata da Ibra sui social ieri pomeriggio.

