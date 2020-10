Derby Inter-Milan: out anche Young. È positivo al coronavirus

Derby Inter-Milan, mancherà anche Young

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Ashley Young, classe 1985, esterno inglese dei nerazzurri, salterà il derby Inter-Milan. È risultato positivo al CoVid_19 ieri. Questa la nota comparsa sul sito web ufficiale della società di Via della Liberazione. “FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al CoVid_19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione”. QUESTI TUTTI GLI ALTRI POSITIVI IN VISTA DEL DERBY >>>