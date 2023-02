Inter, litigio tra Barella e Lukaku: “Non si fa così, figlio di p*****a”

Nel corso del 22° turno di campionato l' Inter è stata fermata dalla Sampdoria sullo 0-0 e probabilmente ha detto definitivamente addio al sogno scudetto. Ma oltre a questo il tecnico Simone Inzaghi deve preoccuparsi per quanto successo in campo, al di là di quella che è stata la prestazione.

Al minuto 38 della sfida, infatti, l'Inter perde l'ennesima palla e Barella se la prende con Lukaku, che gli risponde: "Basta, non si fa così". Ma volano anche parole forti: "Basta, basta, vaf******o, figlio di p*****a". Nervi tesi, quindi, in casa Inter, che non fanno bene nemmeno per il prosieguo della stagione.