‘Titolo spazzatura’, Inter confermato il rating ‘B+’ al bond

Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, Fitch ha confermato il rating 'B+' con outlook stabile al bond da 415 milioni dell’Inter

Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, Fitch ha confermato il rating 'B+' con outlook stabile al bond da 415 milioni dell’Inter, emesso nel febbraio 2022 da Inter Media and Communications SpA. Lo ha reso noto l’agenzia di rating in una nota. I principali driver che hanno portato Fitch a confermare il rating 'B+' sono la partecipazione alla Serie A e alle coppe europee. Occhio sulle infrastrutture: San Siro viene definito 'vecchio' e si sottolinea la mancanza 'di strutture moderne e del gran numero di suite esecutive presenti negli stadi europei moderni'.