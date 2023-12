Atalanta-Milan probabile formazione: Bennacer titolare? E Leao…

Nella giornata di domani, sabato 09 dicembre , alle ore 18:00 , il Milan scenderà in campo al Gewiss Stadium per affrontare l' Atalanta di Gasperini . I rossoneri dovranno portare a casa i tre punti per dare continuità al campionato. Ecco la probabile formazione rossonera secondo 'Il Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Atalanta-Milan, la probabile formazione rossonera

Rafael Leao, si legge, spinge per tornare contro l’Atalanta. La sessione di lavoro odierna a Milanello potrebbe essere decisiva per la convocazione del giocatore. L’idea è schierarlo nel finale di gara contro l’Atalanta, e poi titolare nella partita più importante della stagione contro il Newcastle. Il Milan, contro l'Atalanta, dovrebbe comunque iniziare con Chukwueze e Pulisic, mentre al centro torna dalla squalifica Giroud. Rimane l'emergenza in difesa: Simon Kjaer non ci dovrebbe essere, dunque prende sempre più quota l’ipotesi di Theo Hernandez al centro della difesa. Un bis della situazione vista contro il Frosinone. Dubbi a centrocampo, dove Pioli potrebbe pensare a varie soluzioni, come quella di puntare su Bennacer dal primo minuto, possibile ballottaggio con Adli.