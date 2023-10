Inghilterra-Italia, i convocati di Spalletti: Biraghi in tribuna | News

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per il match tra Inghilterra e Italia: in tribuna solo Cristiano Biraghi

Nella serata di oggi, alle ore 20:45, l'Italia scenderà in campo contro l'Inghilterra a Wembley in occasione del match di qualificazione ad Euro2024. Luciano Spalletti, Commissario Tecnico della Nazionale, ha diramato la lista dei convocati per la sfida. In tribuna andrà solo Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina. Ecco l'elenco completo.