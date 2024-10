Inchiesta Ultras Milan e Inter, Lucci ha deciso di non parlare: le ultime

Uno dei temi più caldi degli ultimi giorni è senza ombra di dubbio quello dell'inchiesta sugli ultras facenti parte delle curve di Inter e Milan e nelle ultime ore sarebbe emerso un particolare che riguarda Luca Lucci, capo della frangia della tifoseria rossonera. Il tutto è partito due mattine fa, quando sono stati arrestati alcuni supporter delle due città meneghine. Questo per presunte infiltrazioni mafiose all'interno delle stesse frange. Il tutto seguito da una conferenza stampa, in cui si sono spiegati i dettagli di quanto accaduto. Le indagini però non si sono ovviamente fermate e gli inquirenti sono ancora al lavoro per scoprire sempre più informazioni.