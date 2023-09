Gli incassi dal mercato estivo: Chelsea in testa, Milan 29° nel mondo

Il Milan è 29° al mondo per incassi provenienti dal calciomercato estivo, in una classifica guidata dal Chelsea

Nel corso dell'ultima sessione di mercato estiva il Milan è stata una delle società che meglio si sono mosse. E questo discorso può essere fatto tanto per le operazioni in entrata (ben 10 innesti), quanto per le uscite, con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle a fare da padrona.

Il noto sito di statistiche 'trasnfermarkt.it' ha stilato una classifica delle squadre con i maggiori incassi nell'ultima finestra estiva di mercato. In testa c'è il Chelsea, con 267 milioni di euro, a fronte di una spesa praticamente doppia. Per quanto riguarda il Milan, invece, i rossoneri si trovano in 29^ posizione in questa particolare graduatoria con 69 milioni di euro di incasso, la maggior parte provenienti dalla partenza di Sandro Tonali.