Il Milan e l’arbitro Valeri: spunta una statistica incredibile | Calcio News

Milan, quanti cartellini rossoneri con Valeri!

MILAN NEWS – L’Inter ha vinto il derby di Coppa Italia, volando così alle semifinali della competizione, ma tutto il mondo parla dello scontro tra Zlatan ibrahimovic e Romelu Lukaku (QUI le offese).

L’arbitro Paolo Valeri ha espulso Zlatan Ibrahimovic per doppia ammonizione. Ingenuità da parte dello svedese, che infatti si è scusato con i suoi compagni al termine del match. In ogni caso, senza esprimere alcun tipo di giudizio, ci limitiamo a evidenziare un dato riportato da transfermarkt.it relativo all’arbitro di ieri sera. Su 33 precedenti con il Milan, Valeri per ben 13 volte ha sventolato un cartellino rosso nei confronti dei giocatori milanisti. La media, dunque, è di un’espulsione ogni circa 2,5 match. Calciomercato Milan: ritorno di fiamma per un difensore. VAI ALLA NOTIZIA>>>