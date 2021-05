Ibrahimovic, stagione conclusa: i suoi numeri con il Milan nel 2020-2021

Zlatan Ibrahimovic, fermo per un infortunio al ginocchio, ha giocato domenica scorsa in Juve-Milan la sua ultima partita stagionale

Nonostante il prossimo 3 ottobre compirà 40 anni , Ibrahimovic è senza dubbio ancora un fuoriclasse. In 27 partite giocate, in totale, tra Serie A ( 19 ), Europa League ( 5 ) e Coppa Italia ( 2 ), il numero 11 del Diavolo ha infatti messo a segno 17 reti , di cui 15 in campionato, una nella coppa nazionale nel derby contro l'Inter ed una nei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers.

In definitiva, Ibrahimovic ha trascorso in campo 1.932 minuti, alla media di circa 72 minuti per gara, segnando, sempre in media, un gol ogni 113' di gioco. Nel suo 'score' personale con il Milan 2020-2021, Ibrahimovic ha aggiunto anche 3 assist, di cui 2 in Serie A ed uno in Europa League.