Ufficiale – Ibrahimovic salterà gli Europei: la comunicazione della Svezia

Zlatan Ibrahimovic non disputerà gli Europei con la Svezia. La terapia conservativa al ginocchio non consentirà al milanista di giocare

Ora è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non prenderà parte agli Europei con la Svezia. Ibra, dunque, per via della terapia conservativa di sei settimane al ginocchio, salterà l'appuntamento previsto dall'11 giugno all'11 luglio prossimo. Un vero peccato, per Zlatan, che era tornato in Nazionale dopo cinque anni nelle gare di qualificazioni ai Mondiali 2022 dello scorso mese di marzo.