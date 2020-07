Ibrahimovic: “Sono tornato al Milan per passione, sto giocando gratis..”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nell’intervista rilasciata da Zlatan Ibrahimovic a SportWeek, in edicola domani mattina, lo svedese annuncia di fatto l’addio ai rossoneri. In particolare l’attaccante ha parlato anche del suo ritorno al Milan a gennaio: “La mia condizione? In base a come ti alleni giochi e io devo fare ancora più degli altri. Sono tornato al Milan per passione, sto giocando gratis…”, ha dichiarato lo svedese.

INTANTO BERNARD ARNAULT E’ STATO AVVISTATO IN ITALIA: CESSIONE DEL MILAN IN ARRIVO?

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓