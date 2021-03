Ibrahimovic in Nazionale, ecco a quando risale la sua ultima presenza

Ibrahimovic, la sua ultima presenza in Nazionale

Zlatan Ibrahimovic non smette di stupire. A quasi 40 anni, l’attaccante del Milan ha celebrato il suo ritorno in Nazionale. “The return of God” scrive sui suoi profili social. L’ultima presenza del giocatore con la Svezia risale al 22 giugno 2016, n occasione del match contro il Belgio nella fase a gironi dell’Europeo persa per 1-0. Quasi cinque anni dopo, Zlatan è pronto a riprendere il discorso.

