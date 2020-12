Ibrahimovic e l’allenamento live: “Pioli sarà contento che sono in forma”

Ibrahimovic e la battuta su Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic, attraverso la piattaforma 'Buddyfit', sponsorizzata in passato, ha tenuto un allenamento live in cui hanno partecipato oltre 2000 persone. Durante la sessione la battuta dello svedese indirizzata a Stefano Pioli: "Sarà contento che sto tornando in forma". Il numero 11 è fuori per un problema muscolare da oltre tre settimane e difficilmente recupererà per la gara di domani contro il Genoa.