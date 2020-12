Calciomercato Milan – Calhanoglu, novità sul rinnovo: parti più vicine

Ultime Notizie Calciomercato Milan: novità su Calhanoglu

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Ci sono novità importanti relative al futuro di Hakan Calhanoglu. Come viene riportato da Tuttosport, infatti, domani ci sarà un un incontro tra la dirigenza rossonera e l’entourage del turco per cercare di trovare un accordo. Ricordiamo che l’ex Bayer Leverkusen ha un contratto in scadenza con il Milan nel giugno 2021.

La vera novità, però, è che le parti si sarebbero avvicinate nelle ore scorse. La voglia di Calhanoglu è quella di rimanere al Milan, e dunque non è escluso un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. Domani sarà una giornata molto importante per capirne qualcosa di più.