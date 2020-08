Ibrahimovic bomber infinito: batte il record di Piola e mette radici a Milano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Chiude in bellezza la stagione Zlatan Ibrahimovic, quella che lo ha visto tornare nel campionato che più di ogni altro ha saputo regalargli emozioni ed eleggerlo a protagonista indiscusso nel corso della sua carriera. Con la rete realizzata ieri sera contro il Cagliari, Ibra è arrivato a quota 11 reti in stagione (10 in campionato e uno in Coppa Italia). In doppia cifra in Serie A all’età di 38 anni e 302 giorni, battuto il record di Silvio Piola (38 anni e 127 giorni).

Inutile sottolineare come nelle prossime giornate si parlerà molto del suo rinnovo di contratto. Lo svedese dopo l’incontro di Montecarlo della scorsa settimana ha dato mandato al suo agente Mino Raiola di trovare l’intesa con la dirigenza rossonera. L’accordo potrebbe basarsi su 5 milioni stagionali più bonus, arrivando molto vicino ai 6 richiesti da Zlatan. Il gap economico non farà la differenza. Ibra vuole restare, perché si diverte e si sente al centro del progetto.

Prima della gara di ieri le parole di Paolo Maldini andavano proprio in questa direzione. L’attaccante numero 21 è fondamentale in campo per tutta la squadra, ma in particolare ha saputo esaltare le caratteristiche di alcuni calciatori: da Calhanoglu a Rebic, passando per Kessie e Leao. Lo svedese vuole mettere radici a Milano e chissà che in futuro non possa diventare anche un dirigente o un allenatore della squadra rossonera.

Da oggi Ibra va in vacanza, ma il 20 agosto non è poi così lontano. Tutti noi ci aspettiamo di rivederlo correre a Milanello.

ADDIO INVECE A BONAVENTURA: IL POST DEL MILAN>>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓