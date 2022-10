Ibrahimovic, attore per la seconda volta: reciterà con Carlo Verdone

Zlatan Ibrahimovic, in attesa del ritorno in campo, fa parlare di sé anche per progetti che hanno poco a che fare con il mondo del calcio. Nei giorni scorsi, infatti, è uscito il trailer ufficiale del film 'Asterix e Obelix', che lo vedrà recitare la parte di 'Antivirus'. Dalle prime immagini si intravede lo svedese combattere tra le fiamme e a mani nude. Ma questa non sarà la sua unica esperienza dietro la cinepresa.