Ibrahimovic a Sanremo: si allenerà in Riviera? I pro e i contro

Ibrahimovic a Sanremo: si allenerà in Riviera?

L’attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic, come noto, sarà ospite fisso alla 71^ edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 2 al 6 marzo. Resta ancora da capire, tuttavia, se resterà fisso in Riviera tutta la settimana oppure farà da spola Milano-Sanremo tutti i giorni, in quelli che potranno essere così facendo giorni molto frenetici e stancanti. L’opzione, dunque, che Ibra resti in Riviera tutta la settimana, allenandosi da solo, appare molto probabile, ma sarà ufficializzata nella prossima settimana quando cominceranno le riunioni operative tra Milan e Rai.

I pro di una sua permanenza sono appunto quelli di evitare stanchezza a causa dei troppi e continui viaggi (macchina, elicottero o aereo che sia), visto che il capoluogo lombardo e il teatro dell’Ariston distano più di 300 km di distanza. Anche perché le serate sanremesi terminano sempre abbondantemente dopo la mezzanotte. Inoltre, come scrive la Gazzetta, allenarsi nell’inverno più mite della Riviera, alternando gli impegni atletici a quelli di palcoscenico, è uno scenario senz’altro più comodo per il fisico del 39enne fuoriclasse rossonero.

I contro di questa scelta, al contrario, riguarderebbero unicamente la preparazione sul campo dei match contro l’Udinese e il Verona in programma il 3 e il 7 marzo. In quei giorni, infatti, se Ibrahimovic sceglierà di stare in Riviera non potrà allenarsi col resto del gruppo a Milanello e questo per Pioli potrebbe essere un problema. Improbabile, invece, che qualche compagno di squadra possa irritarsi per lo speciale trattamento riservato al campione svedese. Nello spogliatoio tutti riconoscono la sua leadership e la sua classe in campo. Nessun problema da questo punto di vista.

