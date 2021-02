SKY – Milan: Bennacer e Kjaer in gruppo, Tonali a breve

Spezia-Milan, le news dall’infermeria

Mattinata di lavoro a Milanello per la squadra di mister Pioli in vista di Spezia-Milan. Peppe Di Stefano inviato di Sky Sport, ha parlato dei rossoneri e della situazione infortuni: “Rispetto a un mese fa ora è tutta un’altra storia. A inizio gennaio il Milan aveva 7-8 assenti, ora invece ha ritrovato in gruppo Kjaer e Bennacer. Nelle prossime ore ci sarà anche il ritorno di Tonali, e a quel punto mancherà all’appello soltanto Brahim Diaz. In vista di una seconda parte di febbraio complicata, questo è tanta roba. Le partite contro Inter e Roma saranno degli esami per capire la valenza della rosa dato che ora è cambiata. Il Milan ha cambiato i proprio obiettivi e lo ha fatto anche con il mercato di gennaio. Oggi era presente tutta la dirigenza a Milanello”.

