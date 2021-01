Ibrahimovic a Sanremo: ieri si è riunito il Cda della Rai | Milan News

Milan, Ibrahimovic sarà a Sanremo? Ieri Cda della Rai

Dopo la lite tra Zlatan Ibrahimovic del Milan e Romelu Lukaku dell’Inter, si è scatenata la bufera. Carlo Rienzi, presidente del Codacons, (LEGGI LA NOSTRA ESCLUSIVA) ha chiesto l’esclusione dello svedese dal Festival di Sanremo, che si terrà nel mese di marzo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri si è riunito il Cda della Rai per parlare del Festival di Sanremo. Non si è discusso però di Zlatan Ibrahimovic, e dunque la sua presenza alla kermesse non sembra essere a rischio. Intanto, tornando al calciomercato, il Milan pensa a un esterno offensivo. VAI ALLA NOTIZIA>>>